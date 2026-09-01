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НовостиПолитика1 сентября 2026 5:05

Песков рассказал, чего стоит ждать от референдума в Армении

Песков: референдум в Армении покажет разницу между исландцами и армянами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: референдум в Армении покажет разницу между исландцами и армянами

Песков: референдум в Армении покажет разницу между исландцами и армянами

Фото: REUTERS.

Возможный референдум в Армении по вопросу вступления в Евросоюз покажет разницу между настроениями армян и жителей Исландии, где недавно состоялось голосование по вопросу евроинтеграции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести».

«Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами», — сказал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия больше не является стратегическим партнером республики. По словам представителя Кремля, Москва по-прежнему считает российско-армянское сотрудничество отвечающим интересам народов двух стран.

«Если господин Пашинян считает по-другому и если он может это объяснить армянам, значит, армяне соответствующим образом проголосуют на референдуме, если референдум состоится», — отметил Песков.

Напомним, в Исландии большинство участников референдума выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. После этого премьер страны Кристюн Фростадоуттир отвергла какие-либо новые переговоры о вступлении государства в ЕС.