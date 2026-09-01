ВС РФ поразили предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате атаки поражены объекты, задействованные в производстве ракет, беспилотных систем и комплектующих к ним, а также обеспечивающие топливом Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что удары по объектам на Украине наносятся исключительно для снижения военно-экономического потенциала противника. Для этого задействуются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности, способное поражать любые цели. При этом, как подчеркивают в ведомстве, эти действия являются целенаправленным ответом на атаки киевского режима по мирным гражданам.

Накануне сообщалось, что за сутки ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ.