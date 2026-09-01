В России ужесточили контроль за здоровьем трудовых мигрантов. Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Global Look Press

В России 1 сентября вступил в силу закон, существенно ужесточающий правила медицинского освидетельствования для иностранных трудовых мигрантов. Главным изменением стало сокращение срока прохождения обязательных обследований на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков с 90 до 30 календарных дней с момента въезда в страну.

Помимо первичной проверки, иностранные граждане, находящиеся в РФ более месяца, теперь обязаны проходить медицинское освидетельствование на ежегодной основе. Финансирование процедур полностью возложено на самих мигрантов или привлекающих их работодателей.

Законодательные нововведения также полностью исключают посреднические услуги при прохождении обследований. Свои заключения смогут выдавать только специализированные государственные или уполномоченные региональные медицинские организации. Все результаты в обязательном порядке заносятся в электронном виде в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Документ устанавливает жесткие меры безопасности на случай выявления угрозы. Если у мигранта обнаруживают опасные заболевания, ВИЧ-инфекцию или следы наркотиков, медицинские учреждения обязаны в течение 24 часов направить экстренное уведомление в МВД и Роспотребнадзор для оперативного принятия решения о депортации или высылке.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за первое полугодие 2026 года число выдворенных из России мигрантов выросло в 2,6 раза. В Москве их количество увеличилось вдвое — с 8,3 до 16 тысяч человек. Это составляет треть от общего числа выдворений по стране (около 100 тысяч). Парламентарий отметил, что с 2024 года в стране приняли 32 закона для улучшения миграционной политики.