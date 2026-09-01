Захарова: выступление Путина на ВЭФ отразит самую актуальную повестку

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что центральным политическим событием Восточного экономического форума (ВЭФ) станет выступление президента Владимира Путина. По ее словам, оно отразит наиболее актуальные вопросы повестки.

«Политически, конечно, центральное - это выступление президента России [Владимира Путина - прим. ред.]. Очевидно, оно будет отражать самую актуальную повестку», — сказала Захарова.

Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, который продлится до 4 сентября. Участие в ВЭФ в этом году примут представители рекордного числа стран — 80 государств подтвердили свое присутствие на мероприятии, которое пройдет во Владивостоке. Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков пояснил, что высокий интерес к площадке объясняется растущей ценностью сотрудничества на основе дружбы и уважения в условиях усложнения международных связей.