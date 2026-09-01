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НовостиОбщество1 сентября 2026 5:48

Матвиенко призвала родителей не ругать детей за двойки в школе

Матвиенко обратилась к детям и их родителям в ходе рабочей поездки в Омск
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Матвиенко призвала родителей не ругать детей за двойки в школе. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Матвиенко призвала родителей не ругать детей за двойки в школе. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Омск приняла участие в праздничной линейке школы №155. Выступая перед учениками и их семьями, она призвала взрослых бережнее относиться к школьным трудностям детей.

«Никогда детей не ругайте, бывают двойки, случается. Наоборот, поддерживайте, хвалите, помогайте им реализовать свою мечту, ставить самые высокие планки, и тогда ваши дети будут успешные», — подчеркнула парламентарий.

Матвиенко напомнила родителям, что они тоже «перешли в новый класс» и должны весь год быть надежной опорой для школьников. Обращаясь к учащимся, политик отметила, что Россия открывает перед молодежью огромные возможности, однако главным ключом к успеху остается качественное образование.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с Днем знаний, отметив важность праздника, а также пожелав ученикам верить в себя и идти вперед. Он отдельно обратился к первоклассникам, подчеркнув важность трудолюбия для достижения мечты.