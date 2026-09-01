"Школа - не только уроки, это огромный мир": Путин поздравил россиян с Днём знаний

Путин в поздравлении с Днём знаний пожелал ученикам верить в себя и идти вперёд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем знаний. Он назвал начало учебного года особым праздником. Как отметил глава государства, этот день наполнен вниманием, радостью общения с друзьями и добрыми, объединяющими все поколения чувствами. Российский лидер пожелал ученикам верить в себя и идти вперед. Видеопоздравление Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

Отдельно президент обратился к первоклассникам. Он предрек детям начало "совершенно нового этапа жизни".

"Школа - не только уроки, это огромный мир, где вам предстоит совершить множество открытий. Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат", - сказал Владимир Путин.

Он заверил, что все мечты школьников и студентов обязательно сбудутся при должном трудолюбии. Президент подчеркнул, что задача взрослых - помочь новому поколению стать достойным.

"В учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами - огромное пространство возможностей", - продолжил Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил преподавателей и наставников за труд. Он заметил, что кураторы и педагоги переживают за учеников, "как за родных". Именно они прививают ценности.

"Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины", - заключил президент России.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году школы примут 17,5 миллиона учеников. Обучающиеся распределены по 38 тысячам учебных заведений. Сергей Кравцов уточнил, что число первоклассников в наступающем учебном году составляет полтора миллиона.

Министр просвещения также уведомил, что в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях восстановлены свыше половины от всех учебных заведений. Сергей Кравцов отметил, что воссозданы колледжи и детские сады. В течение двух лет страна планирует завершить интеграцию новых регионов в единое образовательное пространство РФ.