Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём знаний Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В России 1 сентября стартовал новый учебный год. За парты сели почти 18 миллионов школьников и около девяти миллионов студентов колледжей и вузов. С этой важной датой соотечественников поздравил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Сегодня в России новый учебный год начинают почти 18 миллионов школьников и девять миллионов студентов колледжей и университетов. Желаю ученикам, студентам, учителям и преподавателям интересного и плодотворного учебного года! С Днём знаний!» — говорится в публикации.

Ранее к гражданам с видеоприветствием обратился и президент страны Владимир Путин. Глава государства назвал День знаний особым семейным праздником, который наполнен радостью от встречи с друзьями и добрыми эмоциями, знакомыми каждому поколению.

Российский лидер подчеркнул, что этот день всегда согрет теплом и вниманием. Он призвал школьников верить в свои силы и смело двигаться к поставленным целям. Особые слова поддержки прозвучали в адрес самых юных учеников, для которых, по словам президента, этот день знаменует начало совершенно нового жизненного этапа.