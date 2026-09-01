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НовостиПолитика1 сентября 2026 5:42

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём знаний

Медведев рассказал, что за школьные парты в 2026 году сядут 18 миллионов учеников
Семен ЗИМИН
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём знаний

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём знаний

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В России 1 сентября стартовал новый учебный год. За парты сели почти 18 миллионов школьников и около девяти миллионов студентов колледжей и вузов. С этой важной датой соотечественников поздравил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

«Сегодня в России новый учебный год начинают почти 18 миллионов школьников и девять миллионов студентов колледжей и университетов. Желаю ученикам, студентам, учителям и преподавателям интересного и плодотворного учебного года! С Днём знаний!» — говорится в публикации.

Ранее к гражданам с видеоприветствием обратился и президент страны Владимир Путин. Глава государства назвал День знаний особым семейным праздником, который наполнен радостью от встречи с друзьями и добрыми эмоциями, знакомыми каждому поколению.

Российский лидер подчеркнул, что этот день всегда согрет теплом и вниманием. Он призвал школьников верить в свои силы и смело двигаться к поставленным целям. Особые слова поддержки прозвучали в адрес самых юных учеников, для которых, по словам президента, этот день знаменует начало совершенно нового жизненного этапа.