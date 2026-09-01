Михаил Мишустин поздравил школьников и студентов с Днём знаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление ученикам, студентам, преподавателям и родителям с 1 сентября.

Глава правительства подчеркнул, что развитие отечественного образования остается государственным приоритетом. В регионах возводятся современные школы, кампусы мирового уровня и производственные мастерские.

По словам премьера, этот день особенно важен для первоклассников и первокурсников. «Впереди у школьников — время открытий, изучения интересных предметов, а также важные уроки и задания, а у студентов — получения навыков выбранной профессии», — отметил он.

Мишустин также поблагодарил педагогов, которые «раскрывают способности воспитанников» и «помогают верить в собственные силы», пожелав всем плодотворной работы и успехов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём знаний, назвав его праздником общения. Он призвал школьников не бояться трудностей и верить в свои мечты. Российский лидер также отметил роль педагогов в воспитании и поддержке учеников.