Российские силы ПВО сбили 516 украинских дронов за ночь Фото: REUTERS.

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Системы противовоздушной обороны поразили 516 дронов самолетного типа в различных регионах страны и над Черным морем. Такую статистику привели в Министерстве обороны РФ.

Интенсивное дежурство сил ПВО проходило в период с восьми часов вечера 31 августа до восьми часов утра 1 сентября. Огнем были уничтожены вражеские аппараты в небе над семнадцатью областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Стоит напомнить, что это не первая крупная атака за последние сутки. 31 августа, с восьми утра до восьми вечера российским средствам ПВО удалось ликвидировать 180 украинских беспилотников. Тогда работа велась в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Свердловской областями, а также рядом других регионов и над морем.