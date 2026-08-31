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НовостиПолитика31 августа 2026 17:36

Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников над 11 регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили дроны самолетного типа над рядом регионов и Чёрным морем
Анна АДАМАЙТЕС
Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников над 11 регионами РФ. Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников над 11 регионами РФ. Фото: Минобороны РФ

31 августа в промежутке с 8 утра до 8 вечера по московскому времени средства противовоздушной обороны РФ поразили 180 украинских беспилотников самолетного типа. С таким заявлением выступило в понедельник военное ведомство в своем канале «Макс».

Работа ПВО велась в небе над Белгородчиной, Брянщиной, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской, Свердловской областями, столичным регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Ранее KP.RU писал, что российские военные вечером 31 августа нанесли удар по складским помещениям предприятия «Вест Гейт Логистик» в Киеве, где собирали и хранили беспилотники большой и средней дальности самолетного типа . В Минобороны уточнили, что это часть продолжающейся кампании по групповым ударам по логистическим центрам Украины, которые задействованы в интересах ВСУ.

Также сообщалось, что за минувшие сутки, с воскресенья по понедельник, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 766 украинских беспилотников и семь управляемых авиабомб.