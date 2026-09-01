Захарова: в Непале после оползня ищут 12 россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Россия внимательно следит за поисково-спасательной операцией в Непале, в посольство РФ поступили заявления о розыске 12 граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На данный момент эвакуированы 10 российских граждан.

Захарова также настоятельно рекомендовала российским туристам, находящимся в Непале, воздержаться от посещения северных районов страны до полной нормализации обстановки.

Наводнение, обрушившееся на северные районы Непала 26 августа, началось с обвала ледника на границе с Тибетом. Огромная масса льда и горных пород обрушилась с высоты около 5,2 километра. Обвал спровоцировал гигантский селевой поток. По последним данным, в результате трагедии погибли 974 человека. Ранее геоморфологи Кристен Кук и Дэн Шугар заявили, что наводнение в Непале было вызвано сходом ледника и обрушением коренного склона на пике Лангтанг-Лирунг.