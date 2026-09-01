Путин: страны ШОС активно взаимодействуют на благо государств-участников

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил, что страны ШОС активно взаимодействуют в различных сферах на благо государств-участников организации.

По словам президента, такое сотрудничество обеспечивает планомерное и устойчивое развитие каждого из государств и способствует формированию в Евразии атмосферы мира, стабильности, доверия и сотрудничества.

31 августа президент России прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Накануне Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС. Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась более месяца назад, 25 июля, на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.

Мероприятия ШОС продлятся два дня — 31 августа и 1 сентября. В мероприятиях в рамках ШОС и формата ШОС+ участвуют представители 17 стран и 6 международных организаций.