Захарова: Запад стал соучастником терактов Киева, направленных против детей Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада напрямую вовлечены в преступления киевского режима против мирного населения, включая детей. Этим дипломат поделилась на брифинге на полях Восточного экономического форума.

«И молчаливое согласие стран-спонсоров с ударами по этой не просто сугубо гражданской инфраструктуре, а по детской инфраструктуре делает их прямым соучастниками не только террористических преступлений, но и террористических преступлений непосредственно против детей», — указала представитель МИД.

Ранее Мария Захарова обращала внимание, что западные политики собственными руками оплачивают деятельность, которая подпадает под все признаки международного терроризма. Она подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре и гибель мирных жителей не оставляют сомнений в природе происходящего.

Представитель МИД также указала на парадоксальность ситуации, когда европейские страны спонсируют террор в центре Европы, а затем сами сталкиваются с его последствиями.