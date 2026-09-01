Иран пообещал зеркальный ответ на выполнение США Исламабадского меморандума Фото: REUTERS.

Тегеран ответит взаимностью, если Вашингтон вернется к выполнению условий Исламабадского меморандума. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, ранее нарушение обязательств со стороны Вашингтона «встретило соразмерный ответ» Тегерана. Однако при условии восстановления американской стороной своих договоренностей исламская республика готова ответить тем же.

Пезешкиан также заявил, что, в отличие от США, иранская сторона обладает «безупречным опытом соблюдения своих международных обязательств» и всегда строго следует нормам права.

Ранее президент Ирана назвал Исламабадскому меморандум с США историческим документом о мире. По его словам, этот документ стал посланием от сильного Тегерана и продемонстрировал, что мир становится реальным при взаимном уважении.