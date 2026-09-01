Путин: ШОС стала самостоятельным центром формирующегося многополярного мира Фото: REUTERS.

Шанхайская организация сотрудничества стала полноправным и весомым игроком на мировой арене, который не зависит от чужих решений. Она выступает как один из ключевых столпов нового миропорядка, где центров силы становится все больше. Такую оценку дал президент России Владимир Путин.

«Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе шести государств — России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, она крепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», — уточнил российский лидер.

Стоит отметить, что в состав организации на сегодня входит уже 10 государств. При этом около десятка других стран активно рассматривают возможность присоединиться к работе ШОС. Такой интерес связан с особыми принципами, которые заложены в основу взаимодействия внутри объединения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, в чем секрет привлекательности этой структуры. Он отметил, что отношения между участниками строятся исключительно на взаимном уважении.