Путин: отношения РФ и Узбекистана носят характер стратегического партнерства Фото: REUTERS.

Отношения России и Узбекистана носят характер стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Ташкент наладили сотрудничество по всем ключевым направлениям. Страны также взаимодействуют по международной повестке и вопросам региональной безопасности.

Путин выразил уверенность, что совместная работа позволит и дальше наращивать партнерские связи. По его словам, такое сотрудничество отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности в регионе.

Накануне Путин пообщался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Бишкеке. Лидеры встретились на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, где присутствовали в качестве почетных гостей. Контакт состоялся на фоне участия глав государств в международных мероприятиях в столице Киргизии.

В июне Россия и Узбекистан дали старт строительству первого энергоблока АЭС в республике. Проект предусматривает сооружение на одной площадке двух энергоблоков большой мощности и двух малой. Будущая станция, по расчетам, сможет обеспечить до 14% энергопотребления Узбекистана.