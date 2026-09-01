Любимова: в творческие вузы подано более 100 тысяч заявлений в 2026 году

Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Число заявлений, поданных в творческие вузы в 2026 году, превысило 100 тысяч. Об этом в мессенджере Макс сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, это на 10% больше, чем в предыдущем году.

Министр назвала такой интерес свидетельством высокого авторитета и качества творческого образования в стране, а также профессионализма педагогов.

В День знаний Любимова поздравила преподавателей, учащихся и их родителей, отметив, что культура играет значимую роль в образовании и становлении личности. Глава Минкультуры пожелала студентам больших достижений и уверенности в своих силах в новом учебном году.

1 сентября поздравил учеников, студентов, педагогов и родителей с началом нового учебного года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что развитие отечественного образования остается государственным приоритетом. По его словам, в регионах возводятся современные школы, кампусы мирового уровня и производственные мастерские.