Россиянам назвали самые бюджетные летние туры за границу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом самым доступным зарубежным путешествием из России оказалась поездка в Бахрейн. Её стоимость составила чуть меньше 45 тысяч рублей, а турист прожил в отеле четыре звезды четыре ночи с питанием в виде завтраков. Об этом сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации уточнили, что перелёт из Москвы и одноместный номер в отеле были забронированы через туроператора Anex. Также в список бюджетных направлений вошли Тунис и египетский Шарм-эш-Шейх. Например, недельный тур в Тунис из Петербурга с трёхзвёздочным отелем и полупансионом обошёлся в 45,3 тысячи рублей.

Путешествие из Калининграда в Шарм-эш-Шейх на десять ночей с системой «все включено» стоило 47,6 тысячи рублей. При этом недельный отдых в турецкой Анталье с трёхзвёздочным отелем был оценён в 47 тысяч. Особняком, по данным АТОР, стоит Вьетнам: тур в Нячанг на шесть ночей с четырёхзвёздочным отелем и завтраками стоил 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что эпоха «горящих путевок» в Турцию осталась в прошлом — бронировать поездку на турецкие курорты теперь выгоднее заранее.