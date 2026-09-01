ВС России поразили нефтебазу в Борисполе, обеспечивающую ВСУ Фото: REUTERS.

ВС РФ нанесли точный удар по объекту топливного обеспечения ВСУ в Киевской области. По данным Министерства обороны России, в городе Борисполь поражена нефтебаза, которая снабжала горючим украинские подразделения.

В военном ведомстве уточнили, что атака пришлась именно на цистерны и хранилища, откуда топливо поступало для нужд противника. В сообщении Минобороны подчеркивается, что данный объект играл ключевую роль в логистической цепочке ВСУ.

Также российские войска провели масштабную операцию с применением высокоточного оружия по оборонным и энергетическим предприятиям в столице Украины и пригороде. Под удар попали заводы и цеха, задействованные в выпуске ракет, беспилотников и комплектующих к ним, а также объекты, поставлявшие топливо. В оборонном ведомстве добавили, что все цели были поражены, а производственные мощности противника выведены из строя.