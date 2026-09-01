МИД КНР: Китай готов тесно сотрудничать с Россией в области энергетики Фото: Shutterstock.

Китай готов расширять тесное сотрудничество с Россией в энергетической сфере, в том числе по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Дипломат отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина развивается под стратегическим руководством лидеров двух государств и охватывает различные направления. Энергетика остается одной из важных сфер двустороннего сотрудничества.

«Под стратегическим руководством глав государств двух стран Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, в том числе в энергетике», — подчеркнул Го Цзякунь.

Представитель китайского МИД добавил, что Пекин намерен вместе с Москвой и дальше углублять практическое взаимодействие. По его словам, такая работа должна строиться на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды.

Ранее «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд был установлен 25 июля. Поставки осуществлялись в рамках долгосрочного соглашения между российской компанией и китайской CNPC.

В июне спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что остающиеся вопросы по проекту «Сила Сибири — 2» связаны прежде всего с маршрутом и техническими параметрами будущего газопровода. Он выразил уверенность, что стороны смогут решить их в ближайшее время.