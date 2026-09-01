ВС России поразили пункт пропуска и паромную переправу в Одесской области Фото: REUTERS.

Министерство обороны России сообщило об успешных ударах по военной инфраструктуре противника в двух областях Украины. Целями стали пограничный пункт пропуска и паромная переправа, расположенные в населённом пункте Орловка Одесской области.

«Поражены в Одессе и Одесской области: пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке», — уточнили в российском военном ведомстве.

Помимо ударов на юге, российские военные нанесли высокоточный удар по объекту топливного обеспечения в Киевской области. В Минобороны уточнили, что в городе Борисполь была поражена нефтебаза, которая использовалась для снабжения украинских подразделений горючим. В ведомстве подчеркнули, что атака пришлась именно на цистерны и хранилища, откуда топливо поступало для нужд ВСУ.