ФСБ задержала на Камчатке женщину, работавшую на СБУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала на Камчатке женщину, подозреваемую в государственной измене в пользу украинской спецслужбы. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, подозреваемая выполняла задания Службы безопасности Украины (СБУ). Действуя в интересах украинской разведки, она собирала и передавала сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ.

Следственный отдел УФСБ по региону возбудил против задержанной уголовное дело. Решением суда фигурантка заключена под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что украинские спецслужбы активно пытаются вовлекать россиян в противоправную деятельность. Представители спецслужбы подчеркнули, что все лица, оказывающие содействие противнику, будут оперативно установлены и понесут ответственность в рамках действующего законодательства.

Днем ранее, 31 августа, ФСБ сообщила о задержании в Крыму двоих россиян, передавших Киеву данные об объектах Министерства обороны РФ.