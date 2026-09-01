Захарова: Токио предупредили о зеркальном ответе на учения с США и Южной Кореей

Захарова предупредила, что маневры Японии, США и Южной Кореи вблизи границ России не останутся без реакции. Фото: МИД РФ

России готова принять компенсирующие меры в ответ на трехсторонние военные учения Японии, США и Южной Кореи. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобная активность союзников в регионе расценивается Москвой как потенциальная угроза безопасности для КНДР, требующая соответствующего реагирования.

«Посольству Японии в России было сделано представление с изложением озабоченности относительно данных маневров. Японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей», - отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва обязательно даст соответствующий ответ на агрессию.

Напомним, что Южная Корея, Япония и Штаты намерены провести совместные военные учения с 9 по 11 сентября. Их главная цель - проверка готовности противостояния угрозам Северной Кореи. Армии государств собираются отрабатывать предотвращения ракетных атак.