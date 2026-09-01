Лидеры ШОС на саммите подписали Бишкекскую декларацию. Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

На саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств-членов подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию ШОС. Об этом сообщили в оргкомитете саммита.

Помимо декларации, лидеры стран утвердили еще 27 документов, включая положение о создании Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также план развития портов и логистических центров на 2026-2030 годы.

В числе подписанных документов — декларация по укреплению многостороннего партнерства в области ядерной и физической ядерной безопасности, заявление о развитии взаимодействия в энергетической сфере и программа формирования «Зеленого технологического коридора» ШОС на период до 2030 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке заявил, что Шанхайская организация сотрудничества воспринимается как одна из важнейших опор стабильности в Евразии. По его словам, в современном мире стабильность — это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды, и это возможно только при наличии надежных опор, одной из которых сегодня является ШОС.