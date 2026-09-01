Лукашенко: ШОС воспринимается как одна из важнейших опор в Евразии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) одной из важнейших опор стабильности в Евразии. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств — членов ШОС, которое проходит в Бишкеке, передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, в современном мире стабильность — это способность сохранять равновесие, невзирая на возникающие преграды, что возможно только при наличии надежных опор. Лукашенко подчеркнул, что за 25 лет с момента создания организации заседания Совета глав государств стали значимым и ожидаемым событием международного календаря, а ШОС воспринимается как едва ли не важнейшая опора в Евразии.

31 августа президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия ШОС продлятся два дня — 31 августа и 1 сентября. В аэропорту Манас российского лидера встретил председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. В тот же день Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин и Моди обсудили взаимодействие двух стран, а также затронули тему Украины.