Владимир Путин и Си Цзиньпин пообщались в кулуарах саммита ШОС+ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались в кулуарах саммита ШОС+ в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры России и Китая поговорили перед общим фотографированием участников заседания. После беседы Путин и Си Цзиньпин вместе направились к другим главам государств, которые уже готовились к церемонии.

Российский президент прибыл в Киргизию 31 августа. На следующий день он принял участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам встречи участники приняли Бишкекскую декларацию.

Киргизия проводит нынешний саммит в качестве председателя ШОС. В мероприятиях организации и формате ШОС+ принимают участие представители 17 государств и шести международных организаций.

Накануне Путин и Си Цзиньпин провели отдельные двусторонние переговоры на полях саммита. Российский лидер отметил развитие сотрудничества Москвы и Пекина в экономике, энергетике, промышленности и космосе. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что фундамент отношений двух стран продолжит укрепляться.