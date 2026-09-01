Цифровой рубль стал доступен россиянам для покупок и переводов с сентября. Фото: 3Dsss/Shutterstock/Fotodom

Цифровой рубль с 1 сентября стал доступен россиянам для покупок и переводов. Об этом сообщает KP.RU. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и безналичные деньги, но не заменяет их. Цифровые рубли хранятся в кошельке на платформе Банка России. Каждый человек может открыть только один такой кошелек и пользоваться им через приложения подключенных банков.

На первом этапе возможность появилась в 12 крупнейших российских банках, на которые приходится более 80% платежного рынка, а также в ряде других кредитных организаций. На главной странице их приложений должна появиться специальная кнопка с логотипом цифрового рубля. Ежемесячно пополнять кошелек обычными безналичными деньгами пока можно на сумму до 300 тысяч рублей.

Для оплаты в магазине потребуется отсканировать QR-код через банковское приложение, выбрать цифровой рубль и подтвердить операцию. С 1 сентября принимать его начали крупные торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей. О готовности внедрить такую оплату ранее сообщали маркетплейсы, продуктовые сети и транспортные компании.

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина подчеркивала, что использование новой формы валюты для граждан остается добровольным. Переводы и платежи для физических лиц будут бесплатными, а информация о счетах и операциях защищена банковской тайной.

Тем временем Банк России планирует в будущем дать возможность расплачиваться цифровыми рублями даже без доступа к интернету. Сейчас регулятор ищет подходящее технологическое решение. В ЦБ отмечали, что такая функция должна расширить возможности новой формы национальной валюты и сделать ее доступной в ситуациях, когда обычная онлайн-оплата невозможна.