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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:40

МИД РФ анонсировал в сентябре сенсационное расследование о преступлениях Киева

Захарова отметила, что МИД РФ представит расследование о преступлениях Киева 22 сентября
Марк СОКОЛОВ
МИД РФ анонсировал в сентябре сенсационное расследование о преступлениях Киева

МИД РФ анонсировал в сентябре сенсационное расследование о преступлениях Киева

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МИД России представит в сентябре «сенсационное расследование», посвященное преступлениям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Материалы планируют обнародовать на четвертом Международном форуме «Диалог о фейках», который пройдет в Москве 22 сентября. В его подготовке участвовали фактчекеры и общественные деятели.

«На Форуме будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима», — сказала Захарова.

В мероприятии также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Другие подробности будущего расследования представитель МИД пока не раскрыла.

Ранее Захарова заявила, что преступления против российских журналистов, в которых Москва обвиняет киевский режим, не имеют срока давности. Дипломат подчеркнула, что виновные в гибели и ранениях сотрудников СМИ должны понести ответственность. В МИД также неоднократно обращали внимание международных организаций на подобные инциденты.