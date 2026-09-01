МИД РФ анонсировал в сентябре сенсационное расследование о преступлениях Киева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МИД России представит в сентябре «сенсационное расследование», посвященное преступлениям киевского режима. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Материалы планируют обнародовать на четвертом Международном форуме «Диалог о фейках», который пройдет в Москве 22 сентября. В его подготовке участвовали фактчекеры и общественные деятели.

«На Форуме будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима», — сказала Захарова.

В мероприятии также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Другие подробности будущего расследования представитель МИД пока не раскрыла.

Ранее Захарова заявила, что преступления против российских журналистов, в которых Москва обвиняет киевский режим, не имеют срока давности. Дипломат подчеркнула, что виновные в гибели и ранениях сотрудников СМИ должны понести ответственность. В МИД также неоднократно обращали внимание международных организаций на подобные инциденты.