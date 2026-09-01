Рыночная ипотека в России может стать доступнее в 2027 году: ставкам предрекли снижение

В России допустили снижение рыночной ипотеки на вторичку до 15-16% в 2027 году Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году ставки по рыночной ипотеке на вторичное жилье в России могут снизиться до 15-16% годовых, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, высокая стоимость кредита остается главным ограничением для покупателей жилья без льготных программ, однако предпосылки для снижения ставок есть.

Депутат выразил надежду, что вслед за ключевой ставкой ЦБ рыночная ипотека уже к концу 2026 года сможет приблизиться к уровню 15-16%. Он подчеркнул необходимость более тесной координации между Центробанком, правительством и парламентом для создания механизма, который позволит банкам оперативно корректировать ставки вслед за решениями регулятора.

31 августа Центральный банк России опубликовал проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и на период 2028 и 2029 годов». В документе содержится прогноз по ключевой ставке на ближайшие три года. Согласно плану регулятора, в 2026 году ключевая ставка составит около 14,5-14,6%. На 2027 год ЦБ ожидает ее снижения до диапазона 10,5-12,5%. В 2028 году ставка, по прогнозам, опустится до 8-9%, а в 2029 году — до 7,5-8,5%.