Центробанк спрогнозировал ключевую ставку в России до 14,6% до конца 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России составил план, в котором говорится, что в 2026 году ключевая ставка будет около 14,5-14,6%. Эту информацию можно найти в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и на период 2028 и 2029 годов».

На 2027 год Центральный банк ожидает, что ключевая ставка будет в пределах 10,5-12,5%. В 2028 году ставка, по прогнозам, будет 8-9%, а в 2029 году - 7,5-8,5%. Если не будет форс-мажоров.

Напомним, что Центробанк России отложил запуск новой ключевой ставки с 31 августа на 2 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. Новая ставка начнет действовать со среды, чтобы учесть расчеты по недельным аукционам и новый период усреднения обязательных резервов.

Ранее KP.RU сообщил, что эффект от изменения ключевой ставки проявляется через 3-6 кварталов. Это означает, что инфляция вернётся к целевым показателям через 1-1,5 года.