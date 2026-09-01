Си Цзиньпин заявил, что создание ШОС стало ответом на уроки Холодной войны Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 1 сентября, заявил, что создание Шанхайской организации сотрудничества стало ответом на уроки Холодной войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке. По его оценке, спустя 25 лет после появления организации международная обстановка вновь характеризуется серьезным противостоянием различных подходов к мировому устройству.

«Сегодня, спустя 25 лет (после создания ШОС - прим.ред.), глобальные перемены, которые происходят раз в 100 лет, ускоряются: идет ожесточенная борьба между диалогом и противостоянием, взаимовыгодным сотрудничеством и играми с нулевой суммой, многосторонним и односторонним подходами, а туман войны по-прежнему не рассеялся», — заявил Си Цзиньпин.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке и приурочен к 25-летию организации. В его работе участвуют лидеры 10 государств-членов.

На этом же заседании президент России Владимир Путин назвал ШОС самостоятельным и влиятельным центром формирующегося многополярного мира. Российский лидер отметил растущее влияние объединения на международной арене. Сейчас интерес к взаимодействию с организацией проявляют еще около 10 государств.