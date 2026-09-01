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НовостиПолитика1 сентября 2026 7:54

Си Цзиньпин заявил, что создание ШОС стало ответом на уроки Холодной войны

Си Цзиньпин отметил, что над миром до сих пор нависает "туман войны"
Марк СОКОЛОВ
Си Цзиньпин заявил, что создание ШОС стало ответом на уроки Холодной войны

Си Цзиньпин заявил, что создание ШОС стало ответом на уроки Холодной войны

Фото: REUTERS.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 1 сентября, заявил, что создание Шанхайской организации сотрудничества стало ответом на уроки Холодной войны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС в Бишкеке. По его оценке, спустя 25 лет после появления организации международная обстановка вновь характеризуется серьезным противостоянием различных подходов к мировому устройству.

«Сегодня, спустя 25 лет (после создания ШОС - прим.ред.), глобальные перемены, которые происходят раз в 100 лет, ускоряются: идет ожесточенная борьба между диалогом и противостоянием, взаимовыгодным сотрудничеством и играми с нулевой суммой, многосторонним и односторонним подходами, а туман войны по-прежнему не рассеялся», — заявил Си Цзиньпин.

Саммит ШОС проходит в Бишкеке и приурочен к 25-летию организации. В его работе участвуют лидеры 10 государств-членов.

На этом же заседании президент России Владимир Путин назвал ШОС самостоятельным и влиятельным центром формирующегося многополярного мира. Российский лидер отметил растущее влияние объединения на международной арене. Сейчас интерес к взаимодействию с организацией проявляют еще около 10 государств.