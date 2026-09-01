Умер Уэнделл Берри, американский писатель и защитник природы

Умер Уэнделл Берри, американский писатель, поэт, эссеист и защитник окружающей среды. Фото: Stephen Cohen / Stringer/gettyimages

Умер Уэнделл Берри, американский писатель, поэт, эссеист и защитник окружающей среды. Ему было 92 года. О смерти писателя сообщила его дочь Мэри Берри, пишет The Guardian.

Берри, уроженец Кентукки, является автором более 40 книг, включая романы «Натан Коултер» и «Место на земле», а также сборники стихов и эссе. Его творчество было посвящено фермерской жизни, сельским общинам и критике индустриального общества. В своих работах он воспевал гармонию с природой и предупреждал о разрушительных последствиях коммерциализации.

Несмотря на отсутствие Пулитцеровской или Национальной книжной премии, писатель получил Национальную медаль в области гуманитарных наук и был членом Американской академии искусств и литературы.

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