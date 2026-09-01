Захарова назвала преступлением использование Европой замороженных активов России. Фото: МИД

Использование Европой замороженных российских активов квалифицируется как прямое преступление. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, любые действия европейских стран по распоряжению российскими суверенными средствами являются незаконными. Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает подобные шаги как нарушение международного права.

Напомним, в Европе активно обсуждались различные варианты использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Значительная часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что любое несогласованное с Москвой использование российских активов расценят как «прямой грабеж», на который последует реакция.