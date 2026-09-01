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НовостиПолитика1 сентября 2026 4:55

Во Франции рассказали, как одно решение Бельгии по РФ ударило по планам ЕС

Филиппо назвал отказ Бельгии от активов РФ катастрофой для ЕС
Мария СПИРИДОНОВА
Гидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Бельгии отказаться от обсуждения использования замороженных российских активов для финансирования Украины стало катастрофой для Евросоюза, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, это отличная новость для всех, кто выступает против продолжения конфликта. Он также отметил, что «евроястребы» находятся в ярости, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавляет наступление.

Ранее, в субботу, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена соглашаться на использование российских активов для поддержки Киева. Он также предостерег страны Прибалтики от постоянных попыток возвращать этот вопрос в европейскую повестку.

Россия неоднократно предупреждала о незаконности подобных шагов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» в июне подчеркнул, что любое несогласованное с Москвой использование российских активов будет расценено как «прямой грабеж», на который последует реакция.