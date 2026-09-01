Гидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Бельгии отказаться от обсуждения использования замороженных российских активов для финансирования Украины стало катастрофой для Евросоюза, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам политика, это отличная новость для всех, кто выступает против продолжения конфликта. Он также отметил, что «евроястребы» находятся в ярости, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавляет наступление.

Ранее, в субботу, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна не намерена соглашаться на использование российских активов для поддержки Киева. Он также предостерег страны Прибалтики от постоянных попыток возвращать этот вопрос в европейскую повестку.

Россия неоднократно предупреждала о незаконности подобных шагов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на форуме «Примаковские чтения» в июне подчеркнул, что любое несогласованное с Москвой использование российских активов будет расценено как «прямой грабеж», на который последует реакция.