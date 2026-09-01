Страны ШОС выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Хаменеи Фото: REUTERS.

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили соболезнования народу и правительству Ирана в связи с трагической гибелью верховного лидера страны Сейеда Али Хаменеи. Об этом сказано в принятой Бишкекской декларации по случаю 25-летия организации.

«Искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран в связи с трагической гибелью верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи, а также семьям погибших», — отмечается в документе.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции Соединенных Штатов и Израиля. После этого иранские власти объявили 40-дневный траур и семь дней государственных выходных. В июле состоятся траурные церемонии, а также похороны в мавзолее Имама Резы.