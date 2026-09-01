Мария Захарова в пух и прах разнесла назначение Федорова в Италии: «Театр абсурда». Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку выразила соболезнования Италии после назначения бывшего главы украинского Минобороны Михаила Федорова советником министра обороны страны. Такое заявление дипломат сделала во вторник, 1 сентября, на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Поводом стал вопрос итальянского журналиста о новой должности Федорова. На прошлой неделе бывший украинский министр сообщил, что стал советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто по оборонным инновациям.

«Мои вам соболезнования... Я правда мало найду примеров, когда бы официальную должность, связанную с инновациями, предоставили человеку, который стал известным благодаря своей кровожадности и желанию - прямо стремлению - убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД также назвала решение итальянских властей «театром абсурда» и сравнила происходящее с венецианским карнавалом, перенесенным в официальные кабинеты Рима.

«Такое впечатление, что венецианский карнавал перенесли в Рим. И не просто в Рим, а в официальные кабинеты. И там вместо людей с лицами, у которых были бы соответствующие дипломы и соответствующий опыт работы, сидят персонажи венецианского карнавала в страшных масках», — подчеркнула дипломат.

Сам Федоров после назначения заявил, что намерен помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам безопасности.

Ранее итальянская партия «Национальное будущее» раскритиковала Крозетто за назначение Федорова своим советником. Представители политической силы заявили, что не понимают, почему бывшему украинскому министру отводится подобная роль в итальянском оборонном ведомстве. В партии также обвинили власти страны в том, что интересы Украины для них оказываются важнее внутренних приоритетов Италии.