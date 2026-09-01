Захарова поинтересовалась, готовит ли Германия новую провокацию. Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не готовит ли Германия новую провокацию. Такое заявление дипломат сделала на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Поводом стала инициатива МВД Германии создать совместно со странами Балтии целевую группу по борьбе с беспилотниками. В Берлине необходимость такой структуры объяснили ожидаемым изменением характера угроз с применением БПЛА в Балтийском регионе.

«Это что вообще такое?.. Они что, какую-то новую провокацию готовят? Это вопрос к Берлину. Вы готовите провокацию?» — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила о событиях XX века и призвала германские власти учитывать возможные последствия своих действий. По ее словам, если за нынешними инициативами действительно стоит подготовка провокации, Берлину необходимо осознавать степень своей ответственности.

Немногим ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ при поддержке Евросоюза и НАТО готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Расследование произошедшего к тому моменту еще не было завершено. Немецкие власти заявляли, что окончательные выводы будут сделаны после получения достаточного количества достоверных данных.