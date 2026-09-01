Заполненность газовых хранилищ ЕС весь август была на рекордно низком уровне

Газовые хранилища ЕС весь август были заполнены на рекордно низком уровне Фото: REUTERS.

Заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе на протяжении всего августа оставалась на исторически минимальном уровне. Об этом свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe.

По итогам газовых суток 30 августа объем топлива в европейских ПХГ достиг 65,3 млрд кубометров. Хранилища оказались заполнены на 65,09%, несмотря на продолжающуюся закачку газа.

Текущий показатель примерно на 16,8 процентного пункта ниже среднего значения для этой даты за последние пять лет. Исторические антирекорды начали фиксироваться еще в начале августа, когда заполненность ПХГ составила 57,09%. После этого уровень запасов каждый день оставался минимальным для соответствующей даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

Подземные хранилища играют важную роль в прохождении отопительного сезона и зимой могут обеспечивать до трети потребностей ЕС в газе. Изначально европейские правила предусматривали заполнение ПХГ на 90% к 1 ноября. Однако на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива необходимый уровень на начало зимы был снижен до 80%.

При сохранении нынешних темпов закачки к 1 октября хранилища могут остаться заполненными менее чем на 75%. В «Газпроме» ранее предупреждали, что недостаточные запасы способны создать риски для надежного снабжения европейских потребителей зимой.

Немногим ранее биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта. Одновременно чистая закачка топлива в европейские хранилища в июле опустилась до минимума за шесть лет. Ситуацию на рынке осложнили перебои с поставками сжиженного природного газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке.