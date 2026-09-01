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НовостиОбщество1 сентября 2026 8:37

Прах звезды фильма «31 июня» Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой мужа

Прах актрисы Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище
Вениамин ЗАХАРОВ
Прах актрисы Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище. Фото: кадр из фильма «31 июня»

Прах актрисы Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище. Фото: кадр из фильма «31 июня»

Прах звезды фильма «31 июня», актрисы и балерины Натальи Трубниковой захоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Кремация состоялась в Хованском крематории 14 августа, прах был захоронен 23 августа на Ваганьковском кладбище - 39 участок", - сказал источник агентства.

Кроме того, уточняется, что Трубникова была похоронена рядом со своим мужем, режиссером Анатолием Кулаковым. Наталья Трубникова прожила в браке с Кулаковым 47 лет, детей у пары не было.

Как ранее писал сайт KP.RU, советская балерина и актриса Наталья Трубникова ушла из жизни 10 августа в возрасте 71 года. Ее тело в собственной квартире обнаружила соседка. В последние годы артистка тяжело болела болезнью Паркинсона.