Страны ШОС поддержали проведение Форума цивилизаций в Индии. Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально поддержали инициативу Нью-Дели об организации масштабного Форума цивилизаций под эгидой объединения.

Соответствующий пункт зафиксирован в текстах итоговых документов ШОС. Мероприятие запланировано на осень 2026 года и должно пройти в индийском городе Калькутта.

Как отмечается в официальных документах, развитие глубокого межцивилизационного и межкультурного диалога критически важно для укрепления толерантности, взаимного уважения, а также сохранения уникального материального и нематериального наследия стран-участниц.

Ранее о планах проведения этой встречи в Калькутте заявлял государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх во время выступления на международной конференции в Душанбе. Форум призван укрепить гуманитарные связи на пространстве ШОС.

Как писал сайт KP.RU, на саммите главы государств-членов ШОС подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию ШОС. Среди подписанных документов были также декларация о многостороннем партнерстве в ядерной безопасности, заявление о сотрудничестве в энергетике и программа «Зеленый технологический коридор» ШОС до 2030 года.