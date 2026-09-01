США высказались о смягчении санкций против России до конца конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Вашингтон не пойдет на двусторонние соглашения с Москвой, пока не будет урегулирован украинский кризис. Об этом глава Минфина США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову во время встречи на полях саммита G20 в Северной Каролине, пишет Reuters.

Американский министр проинформировал главу российского ведомства о жесткой позиции Соединенных Штатов в вопросах санкций. Бессент четко дал понять, что ослабление экономического давления или отмена ограничений против РФ невозможны до тех пор, пока не появятся реальные сдвиги в ситуации на Украине.

Стоит отметить, что российская делегация в этом году получила приглашение от США для участия в заседаниях G20. На мероприятие прибыл министр финансов РФ Антон Силуанов. Президент Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами пояснил, что решение позвать российского министра продиктовано желанием выстраивать хорошие отношения со всеми странами.