В Индии мать шести девочек украла ребенка в больнице, потому что хотела мальчика Фото: Shutterstock.

В Индии мать шести дочерей похитила из больницы трехлетнего мальчика, поскольку хотела воспитывать сына. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на полицию Дели.

Ребенок пропал 27 августа из государственной больницы GGS Hospital в районе Кхьяла на западе индийской столицы. Мальчик играл на территории медучреждения, пока его мать отошла за лекарствами.

Полицейские изучили записи камер наблюдения и увидели неизвестную женщину, уносившую ребенка. Позднее удалось установить ее личность. Подозреваемой оказалась 31-летняя Чунари Деви, временно проживавшая в Дели и родившаяся в штате Бихар.

После похищения женщина уехала из столицы. Полицейские проследили ее путь более чем на тысячу километров и нашли в деревне Аснаха округа Мунгер в Бихаре. Мальчика обнаружили живым и невредимым, после чего вернули семье.

Во время допроса Деви рассказала, что воспитывает шесть дочерей, но хотела сына. По данным полиции, женщина решила похитить чужого мальчика и растить его как собственного. Еще одного ребенка она, как утверждается, не могла родить из-за проблем со здоровьем. Расследование продолжается.

Немногим ранее в США шестилетний ребенок выпал из окна второго этажа, пока его мать находилась без сознания. Инцидент произошел в городе Фэрмонт в Западной Вирджинии. По данным полиции, в организме мальчика и его матери обнаружили кокаин, после случившегося женщину задержали.

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