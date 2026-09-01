Захарова заявила, что западные СМИ по-прежнему замалчивают о черном рынке Украины. Фото: МИД РФ

Международные организации по типу ООН специально не афишируют и не замечают факты черной трансплантологии на Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Как вы думаете, кто-нибудь из профильных структур, будь то ООНовских, будь то правочеловеческих зарубежных структур, хоть кто-нибудь на это обратил внимание? Нет, конечно», - рассказала дипломат.

Она также поинтересовалась, что еще должно произойти такого ужасного на украинской территории, чтобы западные СМИ начали освещать тему черной трансплантологии.

Ранее Захарова сообщала, что Запад фактически является соучастниками терактов Киева, где погибают детей. Она напомнила, что именно зарубежные страны постоянно выделяют деньги ВСУ, которые, свою очередь, устраивают атаки на мирное население РФ.