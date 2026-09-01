Лукашенко: ШОС нужно активнее реагировать на происходящее с ее членами Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шанхайской организации сотрудничества необходимо активнее реагировать на происходящее с ее государствами-членами и принимать больше конкретных решений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью киргизско-российскому телеканалу «Номад ТВ».

Белорусский лидер отметил, что ШОС уже приблизилась к уровню, при котором способна серьезно влиять на мировые процессы. Однако, по его мнению, политический вес организации должен подкрепляться конкретными действиями в защиту интересов ее участников.

«А конкретных дел у нас немного. Против государств ШОС вводится финансово-экономическая санкция. И что? Тишина. Пытаются Соединенные Штаты там придушить Китай пошлинами. Торговая война, помните. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против члена ШОС, Ирана. И что? Ну и так далее. Ну, хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло», — заявил Лукашенко.

Он также напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о роли ШОС в определении перспектив мира. Лукашенко выразил надежду, что в будущем без позиции организации нельзя будет принимать важнейшие международные решения.

Ранее Лукашенко назвал ШОС одной из важнейших опор стабильности в Евразии. На заседании Совета глав государств организации в Бишкеке он подчеркнул рост ее политического и экономического влияния. Белорусский лидер также выступил за формирование новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве.