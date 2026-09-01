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НовостиВ мире1 сентября 2026 8:54

На Западе отметили эффективность новых российских беспилотников

Welt: новые российские дроны сыграли решающую роль в блокаде портов Украины
Вениамин ЗАХАРОВ
Welt: новые российские дроны сыграли решающую роль в блокаде портов Украины

Welt: новые российские дроны сыграли решающую роль в блокаде портов Украины

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые российские беспилотные летательные аппараты сыграли решающую роль в организации блокады портов Украины на Черном море и Дунае. С таким мнением выступил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Россиянам, по-видимому, также удалось заблокировать портовые сооружения Одессы и Дуная, так что ни один украинский грузовой корабль не может войти и выйти. Все это стало возможным благодаря этим новым беспилотникам", - заявил он.

Журналист подчеркнул, что новые модификации дронов "Герань" дешевы в производстве и при этом крайне эффективны в соотношении их цены и качества.

Накануне американская газета The Wall Street Journal вышла с материалом, где сообщалось, что боевикам украинских вооруженных формирований не хватает тысяч перехватчиков для нейтрализации новых российских реактивных беспилотников.

Ранее сайт KP.RU писал, что расчеты FPV-перехватчиков "Бумеранг" успешно уничтожают тяжелые коптеры и разведывательные дроны ВСУ на Днепропетровском направлении.