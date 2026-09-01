Экономику России сравнили с верблюдом: что имели в виду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом из-за ее способности выдерживать экстремальные условия. Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Тремасову предложили выбрать животное, с которым у него ассоциируется экономика страны. Представитель ЦБ связал свой выбор прежде всего с ее устойчивостью в последние годы.

«Главная особенность российской экономики последние годы - это устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях, это главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдом», — сказал Тремасов.

Немногим ранее Банк России заявил, что намерен поддерживать годовую инфляцию вблизи 4%. Регулятор не исключил, что в перспективе этот ориентир может быть пересмотрен в сторону понижения, однако решение будет зависеть от экономических условий. В ЦБ также подчеркнули значительное влияние бюджетной политики на ситуацию в экономике.