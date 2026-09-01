«Дерзайте и не бойтесь трудностей!»: Володин обратился к школьникам в начале учебного года

Вячеслав Володин поздравил учащихся с началом учебного года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил школьников и студентов с началом учебного года, пожелав им успехов и настойчивости в учебе.

В своем обращении он отметил, что учащихся ждет «интересное, насыщенное время» для получения знаний и расширения кругозора. Парламентарий подчеркнул важность упорства в достижении целей, отметив, что «без трудолюбия невозможно добиться результатов».

«Дерзайте, верьте в свои силы и не бойтесь трудностей!» — напутствовал учащихся председатель парламента, пожелав им всего самого доброго.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 1 сентября учеников, студентов, преподавателей и родителей. Он назвал развитие образования государственным приоритетом, а также поблагодарил педагогов, которые «раскрывают способности воспитанников» и «помогают верить в собственные силы».