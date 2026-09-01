Белозеров: РЖД открыты к диалогу с Арменией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Российские железные дороги» (РЖД) последовательно и в полном объеме выполняют обязательства по концессионному соглашению с Арменией и готовы к диалогу с армянской стороной. Такое заявление сделал генеральный директор компании Олег Белозеров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать от России 2 млрд долларов за использование железнодорожной инфраструктуры страны. Он подчеркнул, что дорога принадлежит Армении и должна использоваться по её усмотрению.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение армянского премьера о продаже концессии на железные дороги удивило Москву. Он призвал Ереван объяснить свои действия и не делать публичных заявлений о принадлежности дороги и долгах. Вопросы, включая те, что относятся к Южно-Кавказской железной дороге, регулярно обсуждаются на встречах России и Армении.