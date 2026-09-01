ВС России освободили Новопавловку и Черновую Криницу в Запорожской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, российские войска взяли под контроль Новопавловку благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Днепр". В то время как подразделения группировки войск "Восток" и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области.

Также Минобороны сообщило, что армия Россия поразила логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Сайт KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 13 управляемых авиационных бомб и 1 050 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.