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НовостиПолитика1 сентября 2026 9:12

ВС России освободили Новопавловку и Черновую Криницу в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России освободили Новопавловку и Черновую Криницу в Запорожской области

ВС России освободили Новопавловку и Черновую Криницу в Запорожской области

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) освободили два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, российские войска взяли под контроль Новопавловку благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Днепр". В то время как подразделения группировки войск "Восток" и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области.

Также Минобороны сообщило, что армия Россия поразила логистические центры, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Сайт KP.RU писал, что средства противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 13 управляемых авиационных бомб и 1 050 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.