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НовостиПолитика1 сентября 2026 9:14

ВС РФ поразили логистические центры и энергетические объекты, используемые ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении инфраструктуры, которую использовала украинская армия
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ сообщило об уничтожении инфраструктуры, которую использовала украинская армия

Минобороны РФ сообщило об уничтожении инфраструктуры, которую использовала украинская армия

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам и энергетическим объектам, которые использовались украинской армией для обеспечения группировок войск. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметило ведомство, поражение подобных объектов направлено на нарушение цепочек снабжения ВСУ боеприпасами, топливом и другими ресурсами. Удары по энергетической инфраструктуре также ограничивают возможности украинской стороны по обеспечению работы военных объектов.

Ранее сообщалось, что российской армии удалось за лето 2026 года освободить 91 населенный пункт в зоне проведения спецоперации.