ВС РФ поразили логистические центры и энергетические объекты, используемые ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении инфраструктуры, которую использовала украинская армия Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам и энергетическим объектам, которые использовались украинской армией для обеспечения группировок войск. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметило ведомство, поражение подобных объектов направлено на нарушение цепочек снабжения ВСУ боеприпасами, топливом и другими ресурсами. Удары по энергетической инфраструктуре также ограничивают возможности украинской стороны по обеспечению работы военных объектов.

Ранее сообщалось, что российской армии удалось за лето 2026 года освободить 91 населенный пункт в зоне проведения спецоперации.